شكرا لقرائتكم خبر عن العليا لاختبارات القدرات: لا نية لمد حجز الاختبارات و7 مساء آخر موعد للتسجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور سيد قنديل، رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات بالمجلس الأعلى للجامعات، أنه لا نيه لمد باب حجز اختبارات القدرات مرة أخرى أمام طلاب الثانوية العامة، مؤكدا غلق باب التسجيل لحجز اختبارات القدرات فى تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين.

وأضاف الدكتور سيد قنديل فى تصريح لـ"الخليج 365" استمرار أداء اختبارات القدرات للطلاب الذين سجلوا بموقع التنسيق الإلكترونى لحجز اختبارات القدرات وكذلك الذين تغيبوا عن حضور اختبارات القدرات حتى يوم 25 أغسطس الجارى.

وتشمل قائمة الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز الطالب لاختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2021/2022، تشمل كليات الإعلام، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، دمياط، بنها، بنى سويف)، والفنون الجميلة بقسمي (الفنون والعمارة )، وكليتي التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بجامعة المنيا، وشعبتي (التربية الفنية والتربية الموسيقية، وشعبة المسرح التربوى) بكليات التربية النوعية بجامعة المنصورة وفرعيها "ميت غمر، منية النصر"، وشعبتي (التربية الفنية، والتربية الموسيقية) بكليتي التربية جامعتى قناة السويس والسويس، بالإضافة إلى كليات التربية الرياضية، والكليات التابعة للجامعات التكنولوجية الجديدة وهى: (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف، وكذلك كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض وكليات السياحة والفنادق.