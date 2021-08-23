شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تكشف تفاصيل رصد أول حالة لمتحور "دلتا" فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه تم اكتشاف أول حالة مصابة بمتحور دلتا بلس في مصر في منتصف يوليو الماضى، لسيدة وحالتها لم تستدع الذهاب إلى مستشفى، مشيرة إلى ارتفاع فى أعداد مصابي فيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

وأضافت خلال مؤتمر صحفى منذ قليل، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة، أن متحور دلتا بلس لم يثبت أنه الأشرس ولكنه أسرع فى الانتشار، وكل الدراسات أثبتت فعاليتها مع المتحور "دلتا بلس" وكل اللقاحات فعالة وآمنة ولا داع للقلق أو التوتر.

وأضافت: أن وزارة الصحة والسكان حددت رسوم استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا الخاصة بالطلاب بـ 25 جنيها فقط وهي شهادات معتمدة ومؤمنة والدفع سيكون اون لاين، لافتة إلى اعتماد الوزارة على قاعدة البيانات التي أرسلتها التعليم العالي بأسماء الطلاب للتأكد عند استخراج شهادات معتمدة للحاصلين علي لقاح كورونا بأن هذا الشخص طالب.

وأضافت الدكتورة هالة زايد، علي المواطنين ضرورة الإسراع في حجز لقاح كورونا من خلال من خلال موقع وزارة الصحة للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس ومساعدة الدولة في تطعيم اكبر عدد من المواطنين بنهاية العام الجاري تحسبا لأي موجة مرتقبة لفيروس كورونا.