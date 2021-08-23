شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير الرعاية الطبية للإعلامى حمدى الكنيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:

رئاسة الوزراء تنفى زيادة أسعار المكرونة بمنافذ التموين بدعوى ارتفاع تكاليف الإنتاج

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن زيادة أسعار المكرونة بالمنافذ التموينية نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار المكرونة بالمنافذ التموينية نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، مُوضحةً استقرار أسعار كافة السلع الأساسية بما فيها المكرونة بكافة المنافذ التموينية، والمجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي دون أي زيادة، مُشيرةً إلى توافر مخزون استراتيجي من المكرونة يكفي 5 أشهر، مُشددةً على شن حملات تفتيش دورية على كافة المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية والأسواق بمختلف المحافظات لضبط المخالفات، ومنع أي تلاعب بالأسعار.

ليفربول يرفض انضمام صلاح للمنتخب.. واتحاد الكرة يطلب الاستثناء من الفيفا

يواصل الاتحاد المصري لكرة القدم اتصالاته المستمرة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن تسهيل مهمة انضمام اللاعبين الدوليين إلى منتخبات بلادهم للمشاركة في تصفيات كأس العالم التي تستوجب اعفاءهم من قيود السفر المفروضة عليهم في البلدان التي يلعبون بها بسبب جائحة كورونا حتى يتمكنوا من الانضمام إلى منتخبات بلادهم.

الرئيس السيسي يوجه بتوفير الرعاية الطبية للإعلامى حمدى الكنيسى بالمعادى العسكرى

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للاعلامي الكبير حمدي الكنيسي رئيس الاذاعة المصرية الاسبق، وذلك بمستشفي المعادي العسكري إثر إصابته بأزمة صحية.

رئيس الوزراء: إحياء أول عاصمة إسلامية بأفريقيا لتكون متحفا مفتوحا أمام العالم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعًا؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع حدائق الفسطاط، وذلك بحضور كل من الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، والدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية، ومسئولي المكتب الاستشاري لمشروع حدائق الفسطاط.

لطلاب الثانوية.. تعرف على كيفية إجراء "اختبار الهيئة" بكلية الشرطة

تشهد أكاديمية الشرطة خلال هذه الأيام، إقبالا كبيرا من الطلاب عليها للتقديم فيها، حيث يتم إجراء الاختبارات المقررة، التي تؤهل الطلاب للالتحاق بها عقب اجتيازها.

تمنح الموافقة الكاملة للقاح كورونا من شركة فايزر اليوم

ديلى ميل: "FDA"

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن أن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA" تمنح الموافقة الكاملة على لقاح كورونا من شركة فايزر Pfizer اليوم الاثنين، مما يجعله أول لقاح لفيروس كورونا يحصل الموافقة الكاملة.

أحمد كشري: الإنتاج سيلعب بشرف أمام الزمالك.. وسأدفع بالناشئين بسبب الغيابات

أكد أحمد كشري، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، أنه يعاني من غيابات بعض اللاعبين الأساسيين خلال مباراة الزمالك المقرر لها غدا فى الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

تنسيق الجامعات 2021.. اليوم آخر موعد للتقديم لاختبارات القدرات

يغلق موقع التنسيق الالكترونى اليوم الاثنين، باب تسجيل الرغبات لحجز اختبارات القدرات بالنسبة للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك .

طقس حار بالقاهرة الكبرى اليوم.. شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 36 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

السكة الحديد: تقديم طلبات المتقدمين لوظائف الهيئة الشاغرة مستمر لمدة أسبوعين

أكدت هيئة السكة الحديد أن تقديم طلبات الراغبين فى التقدم للوظائف الشاغرة من المهندسين والفنيين، التى أعلنت عنها مستمر لمدة أسبوعين، وتحديدا حتى 8 سبتمبر، حيث مخطط تعيين 250 مهندست و1500 فنى ضمن المسابقة التى أعلنتها.

التعليم: امتحان الثانوية العامة دور ثانٍ بنفس رقم جلوس اختبار يوليو

أكدت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن طلاب الثانوية العامة الذين سيؤدون امتحانات الدور الثانى سوف يختبرون بنفس أرقام الجلوس التى أدى بها الطلاب امتحان الدور الأول فى يوليو الماضى، دون تغيير، موضحة أن الطالب يستطيع أن يتعرف على مكان اللجنة الامتحانية بعد التوجه إلى المدرسة التابع لها.

وزيرة الصحة: إنتاج 15 مليون جرعة من لقاح سينوفاك والتوريد للمراكز الطبية يبدأ من غدا

كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة عن إنتاج 15مليون جرعة من لقاح سينوفاك، على أن يتم توريد أول مليون جرعة في المراكز الطبية بدءا من الغد.

وزيرة الصحة: سعر شهادة تلقى لقاح كورونا 25 جنيها للطلاب

قالت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الطلبة والعاملون بالجامعات سيكون عليهم استخراج شهادة تلقى اللقاح من وزارة الصحة، مشددة على ضرورة حصول الطلاب على اللقاح قبل بدء العام الدراسى.

الإسكان تمنح ملاك أراضى مدينة نجع جمادى الجديدة مهلة شهرين لتقنين أوضاعهم

أكد المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، بأنه تقرر فتح باب التقدم بطلبات توفيق أوضاع لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالصحف لحائزي الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم (٨٥) لسنة ٢٠٢١ بشأن تخصيص مساحة (٢٥١٥٢٫٣٣ فدان) من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (مدينة نجع حمادي الجديدة).

سقوط أخطر عصابة للاستيلاء على أرصدة البنوك ارتكبت 40 جريمة

نجحت أجهزة الأمن في ضبط خمسة من عناصر تشكيل عصابى، تخصص فى الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين بطرق احتيالية والاستيلاء على أموالهم.