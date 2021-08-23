شكرا لقرائتكم خبر عن مياه القاهرة: انتهاء إصلاح الأعطال بعين شمس وعودة الخدمة خلال ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنها انتهت من إصلاح الأعطال التى حدثت بالشبكات وأدت إلى انقطاع الخدمة عن مناطق بعين شمس، والذى استمر لعدة أيام، وأن الخدمة ستعود خلال ساعة.

وأوضحت شركة المياه، أن استمرار قطع المياه عن منطقة عين شمس الشرقية، جاء بسبب إصلاح خط 1500 في شارع ترعة الجبل أمام موقف 43.

كما تم إصلاح كسر خط الطرد الرئيسي للصرف الصحي في منطقة عين شمس، وهو الأمر الذى كان ترتب عليه انقطاع المياه بالكامل عن منطقة عين شمس الغربية، ومنشية البكري.



وتلقى الخليج 365 عدة شكاوى من انقطاع المياه عن مناطق بعين شمس، منها شكوى انقطاع للمياه بعنوان "منذ يوم الخميس 19.8.2021 حدث انقطاع مستمر للمياه وذلك الى اليوم الاثنين 23.8.2021 فى شارع اسماعيل الفنجرى - ألف مسكن ومنطقة عين شمس".