"هخلي فلوسك الضعف".. اعترافات أجنبي نصب على ربة منزل بأعمال السحر في حدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أدلى متهم يحمل جنسية أجنبية بأقواله أمام نيابة حدائق القبة في واقعة اتهامه بالنصب على ربة منزل بزعمه قدرته من خلال أعمال السحر على مضاعفة أموالها.

وقال المتهم إنه تعرف على المجني عليها عن طريق إحدى جاراته، وعندما قابلها أقنعها بقدرته على مضاعفة أموالها "هخلي فلوسك الضعف" وحصل منها على أكثر من 50 ألف جنيه.

ويوم الواقعة طلب منها توفير شقة سكنية وإعطائه الأموال ثم تركه لتحضير أعمال السحر، ثم تأتي في اليوم التالي للحصول على الأموال.

وأضاف المتهم أنه استغل مغادرة الضحية وجمع الأموال سريعا وفر هاربا حتى تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه.

وقرر قاضي المعارضات، اليوم الإثنين، تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بالنصب.