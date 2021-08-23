ضبط شخص استولى على أموال مواطن في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص؛ لاستيلائه على أموال مواطن بمحافظة الغربية، بزعم تسفيره لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل له بها.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين - مقيم بمحافظة الغربية)، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله بزعم تسفيره لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل له بها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت الجهود عن قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للعمل بالخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم زاعماً توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة، وتمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكي بزعم تسفيره لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل له "على غير الحقيقة"، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبط المتهم المذكور.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.