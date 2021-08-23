النيابة تحقق في العثور على أشلاء آدمية وسط المخلفات بإمبابة وتراجع كاميرات المراقبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تجري نيابة الجيزة التحقيق في واقعة العثور على أشلاء آدمية وسط مخلفات بمنطقة إمبابة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف غموض وملابسات الحادث.

وتولت النيابة مراجعة كاميرات المراقبة المركبة بمحيط موقع الأشلاء للتوصل إلى هوية الشخص الذي تخلص من الساقين المعثور عليهما في مكان الحادث.

تلقى قسم شرطة إمبابة بورود إشارة من شرطة النجدة بالعثور على أشلاء آدمية وسط القمامة بمنطقة إمبابة، َووجه اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ تنسيقًا مع الأدلة الجنائية.

وتبين من التحريات الأولية أن الأشلاء عبارة عن ساقين مبتورتين يرجح أنها لمريض سكري كما عثرت سابقا الأجهزة الأمنية في واقعة مماثلة بشارع السودان بمنطقة العجوزة، وقعت أحداثها في ديسمبر الماضي، وتبين أن مغسل موتى تخلص من ساق مبتورة بالقمامة بدلا من دفنها.