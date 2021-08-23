أمن المنافذ: ضبط 30 قضية متنوعة.. وتنفيذ 156 حكمًا قضائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، من ضبط قضية تهريب (مستلزمات طبية).

وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، وفي مجال الأمن العام، ضبط 30 قضية، كما ضبطت الأجهزة الأمنية 3 قضايا، كما ضبطت 524 مخالفة مرورية متنوعة، ونفذت 156 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.