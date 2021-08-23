ضبط مدير مستشفى غير مرخص بالقاهرة بحوزته 63235 عبوة أدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، المدير الطبي بإحدى المستشفيات- غير مُرخصة- وبحوزته 63235 عبوة أدوية خاصة بعلاج "القلب – الضغط – السكر – المسكنات – الفيتامينات - كريمات") داخل صيدلية داخلية "بدون ترخيص" بذات المستشفى.

كما ضبطت شرطة التموين بمحافظة الإسكندرية، المدير المسئول عن مكتبة لتجارة الأدوات المدرسية، بحوزته (2426 قطعة "أدوات مكتبية ومدرسية" بدون مستندات مجهولة المصدر– 3000 قطعة "قلم" غير صالح للاستخدام لانتهاء تاريخ صلاحيته المدون عليه)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.