ضبط مالك مصنع أعلاف بحوزته 30 طن ذرة صفراء بدون مستندات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، مالك مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص، بمحافظة المنوفية، بحوزته (30 طن "ذرة صفراء") بدون مستندات مجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج" ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت شرطة التموين بمحافظة كفر الشيخ، مالكة محل لتجارة الأعلاف، بحوزته (4 طن "أعلاف حيوانية") بدون مستندات "مجهولة المصدر" مستلزمات إنتاج ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.