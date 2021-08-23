أبرزها 23 طن مواد غذائية.. ضبط 1271 قضية تموينية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملات تموينية نوعية على مخالفات اللحوم.

ونجحت الجهود في ضبط 1271 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الطحينة بدون ترخيص، بمحافظة المنوفية، بحوزته (9 طن "سمسم - طحينة") مستلزمات إنتاج ومنتج نهائي معبأة داخل عبوات مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتمكنت الحملات من ضبط المدير المسئول عن مطحن تابع لإحدى شركات إنتاج الدقيق البلدي، بمحافظة الإسكندرية، بحوزته (11٫5 طن "دقيق بلدي") معبأة داخل شكائر بها نقص في الأوزان، تمهيداً لتوزيعها على المخابز البلدية بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ونجحت الحملات في ضبط مالك مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص، بمحافظة القليوبية، بحوزته (3٫2 طن "أرز أبيض – سكر حر – مكرونة" – 720عبوة "زيت طعام" بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.