هل يتأثر صرف السلع التموينية والخبز بتوقف السيستم غدًا؟.. مصدر بـ"التموين" يُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية صيانة قواعد البيانات وتطبيقات الخبز والتموين؛ حيث سيتوقف النظام بالنسبة إلى المخابز والمطاحن والبقالين التموينيين بجميع المحافظات، اعتبارًا من الساعة التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء، وحتى الساعة الواحدة صباح بعد غدٍ الأربعاء، ولمدة 5 ساعات فقط.

وقالت مصادر بوزارة التموين إن عملية الإيقاف لن تؤثر إطلاقًا على عمليات الصرف؛ سواء الخبز أو السلع التموينية، لأن ماكينات صرف المخابز تعمل من السادسة صباحًا حتى السادسة مساء، وماكينات صرف السلع التموينية لدى البدالين أو جمعيتي أو المجمعات الاستهلاكية تعمل من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً وبالتالي فإن إيقاف السيستم لن يؤثر إطلاقًا على عملية الصرف .

وأضافت المصادر أن عملية التوقف من شأنها رفع كل السيستم فقط لا غير.

أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 92% من مقررات شهر أغسطس الجاري، وذلك قبل أسبوع من انتهاء الشهر .

وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 24 لسنة 2021؛ بشأن القواعد الجديدة لصرف السلع التموينية على بطاقات التموين، اعتبارًا من يوم الأحد الأول من أغسطس.

وتضمن القرار صرف كيلوجرام أرز للبطاقة التموينية التي عدد أفرادها أقل من 4، وصرف 2 كيلوجرام أرز للبطاقة التي يكون عدد أفرادها 4 فأكثر، بدلًا من الاكتفاء بصرف كيلو واحد أرز لكل بطاقة دون النظر إلى عدد أفراد الأسرة المقيدة بالبطاقة.

وتضمن القرار صرف زجاجة زيت 800 مللي أو 1 كيلوجرام، وبحد أقصى 4 زجاجات زيت طعام على البطاقة، و2 كيلوجرام سكر لكل مواطن مقيد على بطاقة التموين من قيمة الدعم المخصص للمواطن؛ وهو 50 جنيهًا لكل فرد شهريًّا.