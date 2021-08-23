شكرا لقرائتكم خبر عن توافد طلاب الثانوية على معامل تنسيق زراعة القاهرة لتسجيل الرغبات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل طلاب الثانوية العامة اليوم الاثنين ، ثالث أيام فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى للتنسيق ، فى التوافد على مقر معامل تنسيق كلية الزراعة بجامعة القاهرة وذلك لتسجيل الرغبات عل موقع التنسيق الالكتروني .

وأجرى الدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة جولة على معامل التنسيق لمتابعة انتظام عمليات استقبال الطلاب، مؤكدا فى تصريح لـ"الخليج 365" أن الكلية قامت بتجهيز 3 معامل التنسيق لاستقبال طلاب الثانوية العامة وتسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني، مشيرا إلى توافر فنيين وإداريين تم تدريبهم على أعلى مستوى لمساعدة ومعاونة الطلاب فى أعمال تسجيل الرغبات، لافتا إلى أنه يتم تطبيق خطة كاملة للوقاية من كورونا بداية من التشديد على ارتداء الكمامة الطبية خلال التواجد بالكلية للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين .

وكان السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، أعل صباح اليوم الإثنين، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 55 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2021/2022.

وأكد السيد عطا، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل.

كما أوضح د. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا حتى الثالثة ظهرًا يوميًا اعتبارًا من السبت الموافق 21 أغسطس الجاري.

ويؤكد المتحدث الرسمى بأنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث إنه لن يسمح لأى طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

يذكر أن المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد بدأت السبت 21 أغسطس وتستمر حتى السابعة من مساء الأربعاء 25 أغسطس.