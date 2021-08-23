شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع شركة تعبئة مياه طبيعية بالجيزة وأخذ عينات للمعمل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت أجهزة مركز ومدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة حملة تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لغلق وتشميع شركة لتعبئة المياه الطبيعية لوجود مخالفات، حيث ترأس محمد عبدالراضى رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، لجنة لمعاينة مكان المصنع، وتم المعاينة بناء على المذكرة الصادرة فى هذا الشأن.

وتم تشميع المكان بوجود اللجنة المشكلة بعد سحب العينات لإرسالها إلى معامل التحاليل بالوزارة المختصة لبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية.

تشكلت اللجنة من أبوبكر عمارة نائب القطاع وأشرف سلامة رئيس وحدة بنى سلامة وعبدالرحمن سكر مدير رخص المحلات بمدينة منشأة القناطر.

وكانت الرقابة بوزارة التموين تمكنت من إحالة واقعة غش وتدليس على المستهلكين يقوم به أحد مصانع المياه المعدنية وتعبئة الجالونات من "الحنفية"، للنيابة العامة بعد كشف حقيقة أحد مصانع تعبئة المياه المعدنية المشهورة حيث تم ضبط 2030 جالون مياه سعة 7 و11 و19 لترا تمت تعبئتها بمياه الحنفية وبدون ترخيص ودون الاشتراطات الصحية وبالفعل تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر ضد المخالفين وعرضهم على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

يأتى ذلك فى إطار الحملات الرقابية بالأسواق ومنع أى ممارسات ضارة للمواطنين والتأكد من طرح السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق وأن تكون مطابقة للمواصفات القياسية.



































