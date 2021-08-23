شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: تطعيم 7 ملايين ضد كورونا من إجمالى 10 ملايين مسجل بموقع الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، إن الطلاب المسافرين للخارج يبلغ ثمن الجرعتين للقاح كورونا 250 جنيها، مؤكدة أن الوزارة سوف تراعى الأوضاع المالية لأغلب الأسر المصرية ولن يكون هناك تشديد فى هذا الأمر.

وتابعت الوزيرة خلال مؤتمر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا، إن مصر مدعوة إلى تصنيع لقاح كورونا لأغراض أفريقيا بالكامل، وسيتم تزويد المراكز إلى 800 مركز، مؤكدة أن هناك فرق متحركة كثيرة، وهناك 10 ملايين سجلوا على موقع الوزارة تلقى منهم 7 ملايين، داعية المواطنين إلى ضرورة أن يسجلوا، وأنه خلال أيام سيتم توفير اللقاح لكل المواطنين المسجلين.

وأوضحت الوزيرة، أن شهر سبتمبر سيشهد وصول جرعات فايزر ومودرنا، والوزارة تبذل استعدادات كبيرة من أجل التصدى للموجة الرابعة لفيروس كورونا.