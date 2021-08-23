شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الوزراء تنفى زيادة أسعار المكرونة بمنافذ التموين بدعوى ارتفاع تكاليف الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن زيادة أسعار المكرونة بالمنافذ التموينية نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار المكرونة بالمنافذ التموينية نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، مُوضحةً استقرار أسعار كافة السلع الأساسية بما فيها المكرونة بكافة المنافذ التموينية، والمجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي دون أي زيادة، مُشيرةً إلى توافر مخزون استراتيجي من المكرونة يكفي 5 أشهر، مُشددةً على شن حملات تفتيش دورية على كافة المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية والأسواق بمختلف المحافظات لضبط المخالفات، ومنع أي تلاعب بالأسعار.

وفي سياق متصل، يتم صرف نحو 28 سلعة ضمن المقررات التموينية على رأسها السلع الأساسية (الزيت، السكر، الأرز، المكرونة)، ليختار من بينها المواطن بحرية دون إجبار أو تقيد بسلع بعينها، فضلاً عن ضخ جميع السلع الغذائية واللحوم المجمدة والطازجة والدواجن والخضر والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.