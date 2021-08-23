شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: سعر شهادة تلقى لقاح كورونا 25 جنيها للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الطلبة والعاملون بالجامعات سيكون عليهم استخراج شهادة تلقى اللقاح من وزارة الصحة، مشددة على ضرورة حصول الطلاب على اللقاح قبل بدء العام الدراسى.

وعن سعر الشهادة، قالت وزيرة الصحة خلال مؤتمر صحفى بشأن مستجدات لقاحات كورونا، ستكون إلكترونية بسعر 25 جنيها للطلاب، وستتوفر نهاية الأسبوع المقبل، أما باقى الفئات ستكون حسب الرسوم التى أقرها مجلس الوزراء وهى 100 جنيه للشهادات فى للداخل و 150 جنيها لأغراض السفر إلى الخارج.

وكشفت عن أن وزارة الصحة قامت بإصدار 150 ألف شهادة "كيو أر" حتى الآن للراغبين فى السفر الى الخارج.