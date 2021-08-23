شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنشر نموذجا من التصحيح الإلكترونى للثانوية العامة وإجابة الطالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نموذجا من التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة، أظهر النموذج" اسم المادة + اسم الطالب رباعيا +رقم الجلوس+ اللجنة الامتحانية + المديرية+ الإدارة التعليمية" قائلا: هذه لقطات من الصورة الرقمية لمعلومات الطالب والتى يدخلها مدخل البيانات إلى الكمبيوتر بعد التحقق من دقتها، كما نشر الوزير صورة ونموذج يظهر إجابة السؤال على حدة أمام المحققين الذين يدخلون الإجابة الصحيحة إلى الكمبيوتر فى حالات تعدد التظليل أو الشطب على الإجابات.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بث فيديو هام خلال الـ48 ساعة القادمة مع الدكتور رمضان محمد رئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وجولة داخل الكنترول المركزى للتصحيح الإلكترونى لامتحانات الثانوية العامة، لشرح كل تفاصيل بناء الأسئلة وآليات تصحيح الامتحانات، والرد على معظم التساؤلات لدى أولياء الأمور والطلاب بشأن دقة ومصداقية التصحيح الإلكتروني.

وتابعت وزارة التربية والتعليم: لا تستمعوا لأى أقوال بخصوص التصحيح الإلكتروني، لأن التشكيك في التصحيح هو ورقة الهجوم المحورية التي يستخدمها الكثيرون لإثارة المخاوف والبلبلة، وقد أردنا أن يعرف الجميع كيف تتم هذه الإجراءات بمنتهى الوضوح والدقة والشفافية.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات وتعليمات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021، منها:

عدم ســداد أى رســـوم (التظلـــــم مجانــــي) ولا توجـــد قيــود على عــدد المـــواد المتــظلم منـــها، ومدة التظلـــم أسبـــوع يبــدأ من السبــــت 21-08-2021 م وحتي الخميـــس 26-08-2021 م، ويتــم تحديـــد (المــــادة أو المــــــواد) المتظـــلم منهـــا.

وأوضحت الوزارة، أنه لا يجــوز التسجيــــل أكثــــر من مــــــرة أو التعديـــــل بعد انتــــــهاء عمليــــــة التسجيــــــل، مع ضرورة متابعــة الموقع بعد التسجيــل للاطــلاع على نتيجــــة طلب التظــــلم.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت رابط تقديم تظلمات الثانوية العامة، وذلك عبر الرابط التالي:https://tazalom.emis.gov.eg

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنه تم الإعلان عن الرابط الإلكترونى لقبول طلبات إعادة فحص أوراق الإجابة لطلاب الثانوية العامة مجانًا، ويستمر قبول الطلبات لمدة أسبوع ويتم إرسال نتائج الفحص حتى يوم 13 سبتمبر المقبل.

وأوضحت الوزارة، أن الفحص يتضمن تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها إلى الطالب ويعاد تصحيحها يدويًا إذا تطلب الأمر.

وسوف يتسلم الطالب نتيجة الفحص إلكترونيًا موضحًا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها وكذلك نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.