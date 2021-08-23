شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2021.. اليوم آخر موعد للتقديم لاختبارات القدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلق موقع التنسيق الالكترونى اليوم الاثنين، باب تسجيل الرغبات لحجز اختبارات القدرات بالنسبة للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك .

وكان السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أكد فى تصريح لـ"الخليج 365"، استمرار حجز اختبارات القدرات عبر موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة بالنسبة للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك، مؤكدا أن آخر موعد لتسجيل الرغبات السابعة من مساء اليوم الاثنين، وأنه لن يتم مد باب التسجيل لاختبارات القدرات مرة أخرى.

وكان الدكتور سيد قنديل، رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات، أكد أنه على طلاب الثانوية العامة الذين سجلوا اختبارات القدرات وتغيبوا ولم يذهبوا إلى الكليات فى الموعد المحدد ولم يؤدى الاختبار من حقه أن يتوجه إلى الكلية لأداء الاختبارات حتى لو بعد الميعاد المحدد له .



وأضاف الدكتور سيد قنديل فى تصريح لـ" الخليج 365 "، أن الكلية ستقوم بتحديد موعد جديد للطالب وسيتم اختباره وأمامهم فرصة حتى يوم 25 أغسطس، موضحاً أن ذلك فى سبيل التيسير على الطلاب .

وقائمة الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز الطالب لاختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2021/2022، تشمل كليات الإعلام، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، دمياط، بنها، بنى سويف)، والفنون الجميلة بقسمي (الفنون والعمارة )، وكليتي التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بجامعة المنيا، وشعبتي (التربية الفنية والتربية الموسيقية، وشعبة المسرح التربوى) بكليات التربية النوعية بجامعة المنصورة وفرعيها "ميت غمر، منية النصر"، وشعبتي (التربية الفنية، والتربية الموسيقية) بكليتي التربية جامعتى قناة السويس والسويس، بالإضافة إلى كليات التربية الرياضية، والكليات التابعة للجامعات التكنولوجية الجديدة وهى: (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف، وكذلك كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض وكليات السياحة والفنادق.