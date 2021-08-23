شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنفذ الأعمال المساحية بقرى "حياة كريمة" فى 21 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً مع المهندس علي منوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة لإستعراض الموقف التنفيذي لأهم الأعمال التي تقوم هيئة المساحة بتنفيذها حالياً.

قال عبد العاطى، إن هيئة المساحة تقوم بتنفيذ الأعمال المساحية اللازمة على مستوى جميع المراكز المشمولة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومنح هذه الأعمال أولوية أولى مع الالتزام بالتوقيتات المحددة لإنهائها بالتعاون التام مع المحافظين، حيث تقوم مجموعات من العاملين بمديريات المساحة على مستوى الجمهورية بإنهاء أعمال الرفع المساحي لجميع المواقع التابعة للمبادرة (لـ21 محافظة بواقع 501 موقع) بالتزامن مع تشكيل مجموعات مكتبية لإنهاء جميع الأعمال في أسرع وقت.

و تم خلال الاجتماع استعراض المجهودات التي تقوم بها الهيئة في مجال الأعمال المساحية ونزع ملكية الأراضي في نطاق المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية في مختلف المحافظات، ومن بينها الأعمال المساحية لمشروعات نزع الملكية للأراضي المتداخلة مع المشروعات القومية الكبرى.

وتقوم هيئة المساحة بالتنسيق مع وزارة النقل بهيئاتها المختلفة من خلال أعـمال الرفع المساحي وحصر الملاك الظاهرين ضمن أعمال تطوير طريق (القاهرة – الإسكندرية) الصحراوي بطول 160 كم بنطاق محافظات (الجيزة - البحيرة - المنوفية - الإسكندرية) ، وضمن أعمال مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العلمين) بنطاق محافظات (السويس – القاهرة – الجيزة – البحيرة – الإسكندرية) وقد تم الانتهاء بالفعل من مسافة 300 كيلومتر ، بالإضافة لتنفيذ قرار المنفعة العامة الخاص بإنشاء وصله سكه حديد (كفر داود – السادات).

وفي إطار مجهودات الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات التي تقدم للمواطنين وبالتنسيق التام مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تم تنفيذ منظومة الحيازة الزراعية (كارت الفلاح) حيث أنجزت الهيئة المصرية العامة للمساحة الأعمال المكلفة بها من وزارة الزراعة والخاصة بمقارنة مسطحات الحيازات الزراعية المدخلة على المنظومة مع مسطحات الحياض الزراعية بالخرائط المساحية، وتم عرض نتائج الأعمال على وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والذى وجه بإستكمال إطلاق الكارت فى جميع المحافظات.

جدير بالذكر، أن الهيئة المصرية العامة للمساحة هي الجهة الرسمية المنوط بها الرفع المساحي وإنشاء الخرائط بمقاييس الرسم المختلفة طبقاً للقرارات الجمهورية المنظمة لاختصاصاتها ولها دور الريادة في مجال بناء الخرائط الرقمية وقواعد البيانات الجغرافية المميكنة من خلال استخدام تكنولوجيا ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد مما يخولها القيام بتطوير الخريطة الرقمية لمنظومة الحيازة الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي تعتبر أحد المحاور الرئيسية لمبادرة مجتمع المعلومات المصري نظراً لما تمثله الزراعة كأحد أعمدة الاقتصاد المصري والمصدر الرئيسي للدخل لملايين الأسر المصرية.