شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن نتائج تحويلات الطلاب بين المدارس بداية سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الإدارات التعليمية تعقد خلال الفترة الحالية لجانا لفحص طلبات التحويل الإلكترونية التى تقدم بها أولياء الأمور للتحويل بين المدارس وبعضها سواء من خاص لتجريبى أو من رسمى، على أن يتم البت فى الطلبات وإعلان نتائج التحويلات بداية سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أن الإدارة التى تنتهى من عملها ستعلن نتيجة التحويلات مباشرة دون انتظار حتى يتمكن ولى الأمر من استكمال ملف وطلبات التحويل الخاصة بالطالب.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه تم غلق باب التحويلات بين المدارس منتصف أغسطس الجارى، بعد فترة استمرت أكثر من 45 يوما، موضحة أنه بعد غلق باب التحويلات تم تشكيل لجان على مستوى الإدارات التعليمية لفرز طلبات التحويل التي تمت بشكل إلكترونى وتسكين الطلاب المحولين على المدارس حسب الرغبات والسن والأماكن المتاحة، خاصة في المدارس الرسمية للغات "التجريبيات".

وتابعت الوزارة، أن الأولوية في القبول بالتحويلات لمن تتوافر فيه الشروط، وهى أن يكون سن الطالب مناسب خاصة إذا كان طلب التحويل من مدرسة خاصة لرسمية لغات، وأيضا توافر شرط المربع السكنى، وأن تكون كثافة المدرسة تسمح بقبول الأعداد المتقدمة، موضحة أنه يتم إعلان التحويلات بالمدارس بطريقة واضحة وشفافة ليحصل كل طالب على حقه.