شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: لن يسمح لأى موظف دخول الوزارة دون الحصول على لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى لجان تطعيم العاملين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى باللقاح المضاد لفيروس كورونا، الخميس المقبل .

وشدد السيد القصير وزير الزراعة على ضرورة التزام كافة العاملين بالوزارة وقطاعاتها المختلفة بالحصول على اللقاح، للوقاية من الفيروس، لافتاً إلى أن هناك تنسيقا بين وزارتي الزراعة والصحة، لتوفير اللقاح للعاملين بالوزارة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية واعمالا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأن تتولى كل وزارة الترتيب والتنسيق مع وزارة الصحة، لحصول العاملين بالوزارات على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لزيادة أعداد الحاصلين على اللقاحات، لحماية ووقاية المواطنين من هذا الفيروس.

وأكد القصير، على أنه بعد انتهاء أعمال لجنة وزارة الصحة والسكان، بالوزارة، لن يتم السماح لأى موظف دخول الوزارة، لم يحصل على التطعيم، ووجود الشهادة الخاصة بذلك.

وتقدم وزير الزراعة بالشكر إلى كافة الأطقم الطبية من أطباء وتمريض، لجهودهم المبذولة في حماية المواطنين من فيروس كورونا.

