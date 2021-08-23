شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنشئ طريقا جديدا يربط ميت رهينة بمنشأة دهشور فى البدرشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت محافظة الجيزة من خلال مديرية الطرق في إنشاء ورصف وتطوير طريق البر الشرقي للمريوطية بدءا من كوبري ميت رهينة حتى منشأة دهشور بطول 6 كم بمركز ومدينة البدرشين، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى الجارى، لخدمة أهالى البدرشين ، وذلك استكمالا لمخطط تطوير المحاور المرورية التي تنفذها محافظة الجيزة في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة .

وفى السياق، واصلت محافظة الجيزة أعمال رفع كفاءة الطرق والميادين، حيث بدأ مركز ومدينة كرداسة أعمال فرد طبقة السن تمهيدا لرصف منطقة أسفل الطريق الدائرى بطريق صفط اللبن بكرداسة، بالإضافة إلى بدء توسعة طريق مدخل عزبة جعفر بقرية ناهيا وفرد طبقة سن وقشط طبقة الأسفلت المتهالك لبدء تطويره، تحت إشراف اللواء خالد عصر، رئيس مركز ومدينة كرداسة، وفى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بسرعة تنفيذ مخططات الرصف والتطوير للخطة الاستثمارية.

يذكر أن محافظة الجيزة منعت سير التوك توك بمحور محمد أنور السادات "محور ترسا"، وشارع خاتم المرسلين، وذلك بالتزامن مع تشغيل المحاور الجديدة والتى ستعمل كمحاور بديلة لشارع الهرم بالتزامن مع تنفيذ خط المترو، وأصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارا بحظر سير مركبات التوك توك حظرا تاما بنطاق محور محمد أنور السادات بداية من ترعة الزمر حتى ترعة المنصورية .