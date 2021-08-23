وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ جنوب سيناء المشروعات الخدمية والتنموية لخدمة المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حيث تم متابعة الموقف التنفيذية لمشروعات الخطة الاستثمارية على مستوى المحافظة للعام المالي 2021 / 2022، بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم عنها ودعم مشروعات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية على أرض محافظة جنوب سيناء.

وعرض اللواء خالد فودة خلال اللقاء معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الجارية في بعض المجالات الحيوية التي تهم المواطنين ومن بينها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في عدد من المناطق مثل منطقة الجبيل بطور سيناء والتي سيتم الانتهاء منها قبل شهر أكتوبر القادم للارتقاء بتلك المنطقة اجتماعياً وعمرانياً واقتصادياً ، ومشروعات الطرق بمنطقة حمام موسى ورفع كفاءته بمدينة طور سيناء.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن مدينة طور سيناء تشهد خلال الفترة الحالية جهوداً مكثفة ضمن أعمال المرحلة الثانية لتطويرها ووضعها على خارطة السياحة المحلية والعالمية مثل باقي مدن محافظة جنوب سيناء السياحية.

وأشاد اللواء محمود شعراوي، بالجهود التي تبذلها المحافظة لتنفيذ تلك المشروعات المهمة والتي ستحقق نقلة نوعية وحضارية كبيرة لأهالي جنوب سيناء في ظل ما تمتلكه من مقومات تاريخية وسياسية وثقافية وأثرية ودينية وعالمية.

وأشار شعراوي، إلى أن مشروعات تطوير وتجميل وتوسعة الطرق الرئيسية والجانبنة بالمحافظة وعلى رأسها مشروع الطريق الدائري بمدينة شرم الشيخ وإنشاء ازدواج طريق الجبيل في إطار التطوير الشامل للمنطقة بما يساهم في تسهيل الحركة المرورية للسيارات والمركبات.

وأكد الوزير على أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بالمحافظة والتي تمس حياة المواطنين لسرعة الانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة تمهيدا لافتتاحها مع ذكرى انتصارات أكتوبر القادمة.

وشهد اللقاء متابعة جهود المحافظة لإنشاء وتوسعة بعض المدارس في إطار العمل على إتاحة الخدمات التعليمية لكافة أبناء مدن المحافظة خاصة في المناطق الجبلية والوديان للتيسير على الطلاب وخدمة المجتمع المدني في التجمعات البدوية بمدن المحافظة المختلفة.

وخلال الاجتماع حرص اللواء محمود شعراوي على استعراض آخر المستجدات الخاصة بمشروعات منظومة المخلفات الصلبة والجهود الجارية لتطوير ورفع كفاءة 4 محطات فرز أولي للمخلفات بما يساهم في تحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية لمدن المحافظة والحفاظ على الشكل الجمالى والحضاري.

كما تابع شعراوي مع فودة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا في مدن المحافظة والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وشهد اللقاء أيضاً مناقشة جهود تدريب ورفع كفاءة العاملين والارتقاء بالعنصر البشري بالجهاز الإداري للمحافظة وفقاً للبروتوكول الثلاثي الموقع بين الوزارة وجنوب سيناء والأكاديمية الوطنية للتدريب، وكذا تطوير منظومة تقديم الخدمات للمواطنين وميكنة المراكز التكنولوجية والتحول الرقمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات لضمان وجود فريق عمل كفء وفعال لحوكمة الأداء الحكومي وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل أيسر وأسرع وتحقيق أعلى معدلات رضا للمواطن عن تلك الخدمات وذلك في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة وربط كافة الخدمات إلكترونياً وفصل مقدم الخدمة عن المواطنين.