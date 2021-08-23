على مدار ٣ أيام.. بدء تطعيم العاملين بوزارة البيئة وجهازي شئون البيئة وإدارة تنظيم المخلفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

بدأت وزارة البيئة من خلال لجنة من وزارة الصحة في تطعيم العاملين بالوزارة وجهازيها شئون البيئة وإدارة تنظيم المخلفات لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، حيث تستمر الحملة على مدار ٣ أيام بمقر الوزارة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأن يتم التنسيق مع وزارة الصحة لحصول العاملين بالوزارات على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للحد من خطر انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة الجميع.

وقد وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد بمتابعة كافة الترتيبات والتجهيزات بمقر الوزارة وانتظام سير عملية التطعيم والتي بدأت في التاسعة صباحًا لتسهيل إجراءات تطعيم العاملين بها واتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

وتقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالشكر إلى الأطقم الطبية من أطباء وتمريض لدورهم الكبير في تقديم أوجه الدعم لوقاية المواطنين من فيروس كورونا وجهودهم في تقديم اللقاح للعاملين بالوزارة وجهازي شئون البيئة وإدارة تنظيم المخلفات.