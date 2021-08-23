بالخطوات.. كيف يتم استخراج شهادة بيانات تعاقد أو مصالحة من شركة "الكهرباء"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

صرَّح مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر بأن من حق أي مواطن الحصول على شهادة بيانات (تعاقد- مصالحة) من خلال قيامه بعدد من الخطوات؛ وهي تقديم بطاقة الرقم القومي، وكذلك حضور المنتفع أو مَن له صفة قانونية .

يأتي ذلك في إطار حرص "الخليج 365" على مواصلة تقديم خدماته لقرائه الذين يبحثون عن إجابات وافية وشافية بشأن ما يتعلق بكيفية الحصول على شهادة بيانات (تعاقد- مصالحة)، وكذلك الحصول على شهادة بيانات استهلاك...

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، اليوم الأحد، إلى أن يقوم المشترك باستيفاء نموذج لطلب الشهادة، وكذلك سداد الرسوم المقررة، وبعدها يتم استلام الشهادة بعد التحقق من صحة وسلامة المستندات.

وأكد المصدر، في ما يتعلق بالحصول على شهادة بيانات استهلاك، أن يقوم المواطن بالتقدم بطلب الحصول على شهادة تفيد استهلاكه خلال فترة معينة، وذلك من خلال بطاقة الرقم القومي وحضور المنتفع أو مَن له صفة قانونية.

ويقوم المشترك، في ما يتعلق بالإجراءات المطلوبة، باستيفاء نموذج لطلب الشهادة، ثم سداد الرسوم المقررة، وبعدها يتم استلام الشهادة بعد التحقق من المستندات.