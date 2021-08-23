شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تكشف تفاصيل تصحيح امتحانات الثانوية العامة خلال الساعات القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بث فيديو هام خلال الـ48 ساعة القادمة مع الدكتور رمضان محمد رئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وجولة داخل الكنترول المركزى للتصحيح الإلكترونى لامتحانات الثانوية العامة، لشرح كل تفاصيل بناء الأسئلة وآليات تصحيح الامتحانات، والرد على معظم التساؤلات لدى أولياء الأمور والطلاب بشأن دقة ومصداقية التصحيح الإلكتروني.

وتابعت وزارة التربية والتعليم: لا تستمعوا لأى أقوال بخصوص التصحيح الإلكتروني، لأن التشكيك في التصحيح هو ورقة الهجوم المحورية التي يستخدمها الكثيرون لإثارة المخاوف والبلبلة، وقد أردنا أن يعرف الجميع كيف تتم هذه الإجراءات بمنتهى الوضوح والدقة والشفافية.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات وتعليمات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021، منها:

عدم ســداد أى رســـوم (التظلـــــم مجانــــي) ولا توجـــد قيــود على عــدد المـــواد المتــظلم منـــها، ومدة التظلـــم أسبـــوع يبــدأ من السبــــت 21-08-2021 م وحتي الخميـــس 26-08-2021 م، ويتــم تحديـــد (المــــادة أو المــــــواد) المتظـــلم منهـــا.

وأوضحت الوزارة، أنه لا يجــوز التسجيــــل أكثــــر من مــــــرة أو التعديـــــل بعد انتــــــهاء عمليــــــة التسجيــــــل، مع ضرورة متابعــة الموقع بعد التسجيــل للاطــلاع على نتيجــــة طلب التظــــلم.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت رابط تقديم تظلمات الثانوية العامة، وذلك عبر الرابط التالي:https://tazalom.emis.gov.eg

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنه تم الإعلان عن الرابط الإلكترونى لقبول طلبات إعادة فحص أوراق الإجابة لطلاب الثانوية العامة مجانًا، ويستمر قبول الطلبات لمدة أسبوع ويتم إرسال نتائج الفحص حتى يوم 13 سبتمبر المقبل.

وأوضحت الوزارة، أن الفحص يتضمن تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها إلى الطالب ويعاد تصحيحها يدويًا إذا تطلب الأمر.

وسوف يتسلم الطالب نتيجة الفحص إلكترونيًا موضحًا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها وكذلك نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.