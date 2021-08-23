شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: امتحان الثانوية العامة دور ثانٍ بنفس رقم جلوس اختبار يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن طلاب الثانوية العامة الذين سيؤدون امتحانات الدور الثانى سوف يختبرون بنفس أرقام الجلوس التى أدى بها الطلاب امتحان الدور الأول فى يوليو الماضى، دون تغيير، موضحة أن الطالب يستطيع أن يتعرف على مكان اللجنة الامتحانية بعد التوجه إلى المدرسة التابع لها.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد وجدول امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة 2021، موضحة أن الامتحان يبدأ السبت 4 سبتمبر المقبل، ويؤدى الطلاب السبت 4 سبتمبر امتحان العربى، والأحد 5 سبتمبر اللغة الأجنبية الثانية، والاثنين 6 سبتمبر الجبر والهندسة الفراغية، والثلاثاء 7 سبتمبر الفيزياء والتاريخ، والأربعاء 8 سبتمبر اللغة الأجنبية الأولى.



كما يؤدى الطلاب يوم الخميس 9 سبتمبر الديناميكا، والسبت 11 سبتمبر الكيمياء والجغرافيا، والأحد 12 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل، والاثنين 13 سبتمبر الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.

