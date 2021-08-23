شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث جديد لتطبيق الخليج 365 يواكب جميع نظم التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الخليج 365 تحديثا جديدا لتطبيقه، يواكب جميع أنظمة التشغيل على الهواتف الذكية سواء كانت أندرويد أو ios وهواوي، ليضمن أوسع تغطية إخبارية وتليفزيونية على مدار الساعة، ويضع العالم بين يديك على الموبايل.

التحديث الجديد يحقق مفهوم التطبيق الإخبارى العصرى الشامل الذى يجمع بين مختلف الوسائط الإخبارية في باقة واحدة، وفي مقدمتها المادة التلفزيونية من نشرات للأخبار وتعقيب على الأحداث العاجلة وتقارير مصورة وبرامج منوعة واستطلاعات للرأي ومواد درامية ولايف مباشر من مواقع الأحداث .

تطبيق تليفزيون الخليج 365 يحقق مفهوم التطبيق الإخبارى العصرى الذى يجمع بين مختلف الوسائط الإخبارية في باقة واحدة ، يأتي في مقدمتها المادة التلفزيونية من نشرات للأخبار وتعقيب على الأحداث العاجلة وتقارير مصورة وبرامج منوعة واستطلاعات للرأي ومواد درامية ولايف مباشر من مواقع الأحداث.