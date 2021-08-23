الحرارة تصل لـ 35 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الإثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وقالت الهيئة، إن حالة الطقس تشهد شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى السابعة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ولفتت الهيئة إلى أن هناك نشاط للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة حيث يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء ليلًا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين:-

-القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 – المحسوسة 35

-السواحل الشمالية: العظمى 31 – المحسوسة 34

-جنوب سيناء: العظمى 39 – المحسوسة 41

-شمال الصعيد: العظمى 37– المحسوسة 38

-جنوب الصعيد: العظمى 41 – المحسوسة 41