حدث ليلًا| توجيه الرئيس بتطوير قناة السويس واستعدادات الحكومة لموجة كورونا الرابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة الأحد والساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونستعرض بعضها في التقرير التالي:

-موعد متوقع ولقاحات.. كيف تستعد الحكومة للموجة الرابعة لكورونا؟

واصلت الأعداد الرسمية لإصابات فيروس كورونا، ارتفاعها التدريجي لتصل إلى مستوى جديد بزيادة عن 150 حالة يوميا، بعدما تجاوزت الموجة الثالثة للجائحة خلال الأسابيع الماضية، وعلى مشارف الموجة الرابعة للجائحة.

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-الوزراء: الحكومة لديها توجّه بأن يكون التطعيم "إلزامي" لمن فوق الـ18 عامًا

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الشعب المصري، عانى كثيرًا من توقفات العملية التعليمية خلال العامين الماضيين، ومن تطبيق التعليم عن بعد، الذي لا يمكن أن يكون الوسيلة الأساسية التي تستمر عليها العملية التعليمية، والجميع شكى من تراجع مستوى الطلاب بسببه، ومن ثم لتجنب هذا فتوجه الدولة هو أن يكون التطعيم "إلزامي" لمن هو فوق الـ18 عامًا من الطلاب، وأيضًا للعاملين في المنظومة التعليمية بالمدارس والجامعات، مضيفًا أن الحكومة تسابق الزمن لإتمام ذلك قبل بداية العام الدراسي، حيث لا يوجد مبرر للإحجام عن اللقاح، فهناك موثوقية علمية الآن لكافة اللقاحات.

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-متحدث مجلس الوزراء: "لن نجازف بحضور الطلاب للمدارس على حساب صحتهم"

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا آمنة وإن رفض الطلاب الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة والمعلمين وغيرهم من القائمين على العملية التعليمية تلقي اللقاح يضر بالآخرين.

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-عوض تاج الدين: "إحنا داخلين على الموجة الرابعة وهناك عائلات كاملة مصابة"

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن فيروس كورونا مازال يمثل خطرا وإن هناك مجموعة من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والصحية.

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-زيادة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحدهالة زايد وزيرة الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 229 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 235864 حتى اليوم.

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-مدبولي: توجيهات رئاسية بالتوسع في تلقي المواطنين لقاح فيروس كورونا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في تلقى مختلف المواطنين للقاح المضاد لفيروس كورونا، وتوفير المزيد من جرعات هذه اللقاحات من مختلف مصادرها سواء الخارجية منها أوالمحلية، إلى جانب تنفيذ خطة متكاملة لتطعيم العاملين بقطاعي التعليم الجامعي وقبل الجامعي، بالإضافة إلى الطلاب الجامعيين.

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-صور.. بدء إزالة عدد من العقارات في الهجانة بسبب محور "شينزو آبي"

بدأت أعمال حصر وإزالة عدد من العقارات في محيط محور شينزو آبي داخل مدينة الأمل (الهجانة) بغرض التوسعة وخلق فراغات في محيط المحور.

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-فترة سماح وموقف الأطفال.. 5 تعليمات مهمة من الصحة بشأن لقاح كورونا للمسافرين

أصدرت وزارة الصحة والسكان، عددًا من التعليمات المهمة بشأن الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، للمواطنين الراغبين في السفر خارج مصر.

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-السكة الحديد: استبعاد 190 موظفًا إخوانيًا من وظائف التشغيل والمواقع المؤثرة

قال الدكتور محمد حسين، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لشؤون الموارد البشرية، إن الهيئة بدأت حملة للتطهير مما وصفه بـ"العناصر الإرهابية والإثارية".

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-التطبيق 1 أكتوبر.. قرار حكومي مهم بشأن صرف المقررات التموينية بمحافظات القاهرة الكبرى

أصدر قطاع الرقابة على المخابز والمطاحن توصيات جلسته الأخيرة بحضور مديري مديريات التموين بالقاهرة والقليوبية ومسئولي مديرية التموين بالجيزة ومسئولي شركة سمارت.

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-رسالة خلال 3 أيام.. وزيرة الصحة توجه رسالة للعاملين في قطاع التعليم للحصول على لقاح كورونا

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمتابعة إجراءات تلقى العاملين فى القطاع التعليمى للقاحات المضادة لفيروس كورونا، وكذا تطعيم باقى المواطنين.

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-إجراءات قانونية ضد الممتنعين.. أول وزارة تطبق التطعيم الإجباري بلقاح كورونا للعاملين (مستند)

خاطبت وزارة الصحة والسكان، جميع الجهات والهيئات والمديريات الصحية، بالتنبيه على جميع العاملين بسرعة التسجيل لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

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-"يَكْمُن في طياتها حب الشهرة".. أول تعليق من الإفتاء على زواج "البارت تايم"

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا ينبغي الانسياق وراء دعوات حداثة المصطلحات في عقد الزواج التي ازدادت في الآونة الأخيرة، والتي يَكْمُن في طياتها حب الظهور والشهرة وزعزعة القيم، ما يُحْدِث البلبلة في المجتمع، ويؤثِّر سَلْبًا على معنى استقرار وتماسك الأسرة التي حرص عليه ديننا الحنيف ورعته قوانين الدولة.

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-السيسي يوجّه بالاستمرار في استراتيجية تطوير قناة السويس ومجراها الملاحي وكافة مرافقها

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

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-السيسي لوزير خارجية صربيا: نعتز بالعلاقات التاريخية معكم

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، نيكولا سيلاكوفيتش، وزير خارجية جمهورية صربيا، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير ميروسلاف يستوفيان مدير إدارة الشرق الأوسط بالخارجية الصربية، والسفيرة الصربية بالقاهرة سوزانا بوسكوفيتش.

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-وزيرة الصحة: 18.5 مليون جرعة شهريا من لقاح "فاكسيرا سينوفاك"

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمتابعة إجراءات تلقى العاملين فى القطاع التعليمى للقاحات المضادة لفيروس كورونا، وكذا تطعيم باقى المواطنين.

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-الصحة: زيادة عدد مراكز التطعيم المخصصة للسفر إلى 145

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمتابعة إجراءات تلقى العاملين فى القطاع التعليمى للقاحات المضادة لفيروس كورونا، وكذا تطعيم باقى المواطنين.

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-مبادرة إحلال السيارات| مدبولي: توجيهات رئاسية بزيادة معدلات التسليم للمواطنين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد؛ اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأمجد منير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، المدير التنفيذي لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، وحاتم العشري، مستشار وزيرة الصناعة، ومسئولي مصانع السيارات

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-مقتل 30 من مسلحي طالبان في كمين نصبته لهم قوات من حركة مناهضة

شن عدد من أفراد وصفوا أنفسهم بأنهم من القوات المناهضة لحركة طالبان الأفغانية هجوما على مسلحي الحركة ما أدى إلى مقتل 30 من قواتها.

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-سفارة روسيا بالقاهرة تعلن الاحتفال بيوم العلم الوطني

ذكرت السفارة الروسية بالقاهرة أن روسيا تحتفل اليوم الأحد بيوم العلم الوطني الذى تم الاحتفال به لأول مرة يوم 22 أغسطس عام 1994 بقرار من رئيس الجمهورية.

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-واشنطن تتوعد طالبان برد "سريع وقوي" حال منعت مواطنيها من مغادرة أفغانستان

توعدت الولايات المتحدة الأمريكية حركة طالبان برد "سريع وقوي" حال تم منع مواطنيها من مغادرة أفغانستان.

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-الإمارات: الزام الطلاب بفحص "كورونا" كل أسبوعين أول شهر من الدراسة

قررت حكومة الإمارات إلزام جميع الطلاب بإجراء فحص مسحة الأنف للكشف عن فيروس كورنا كل أسبوعين خلال الشهر الأول من بدء الدراسة، ضمن إجراءات الوقاية من عدوى فيروس كورونا.

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-الرئيس التونسي يجدد امتنانه للسعودية على دعمها القوي لبلاده

جدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، امتنانه وشكره للمملكة العربية السعودية، على دعمها القوي الذي تقدمه لتونس في هذا الظرف السياسي والاقتصادي والصحي الصعب.

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