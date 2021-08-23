شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2021.. تعرف على قائمة البرامج الدراسية فى الجامعات التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع الانتهاء من إعلان نتائج الثانوية العامة، بدأ الطلاب وأولياء الأمور فى البحث عن مسار لاستكمال الطلاب التعليم الجامعى، ومن بين الجامعات التي دشنتها الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة الجامعات التكنولوجية ، وفيما يلى نرصد كل ما تريد معرفته عن الجامعات التكنولوجية من حيث البرامج الدراسية ومقرات الجامعات التكنولوجية ونسبة قبول طلاب الثانوية العامة.

وبدأت الدراسة فى 3 جامعات تكنولوجية في العام الدراسى 2019/2020، وبلغت تكلفة المنشآت والتجهيزات بها حوالي مليار جنيه، وهي:

- جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة: تضم كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

وتشتمل على عدة برامج، هي: (تكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والأوتوترونكس، والميكاترونكس، وتكنولوجيا الأطراف الصناعية، وتكنولوجيا الغاز والبترول).

- جامعة الدلتا التكنولوجية: تضم كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بقويسنا.

وتشمل برامج: (الأوتوترونكس، وتكنولوجيا المعلومات، والميكاترونكس).

- جامعة بني سويف التكنولوجية: تضم الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة.

وتشتمل على برامج: الميكاترونكس، وتكنولوجيا المعلومات.

كما تضم الجامعات التكنولوجية قاعات الدراسة والمباني التعليمية، ومعامل الحاسب الآلي، وصالات الرسم والإلكترونيات، ومعامل الفيزياء، والعيادة الطبية، ومباني الورش.

وتقبل الجامعات التكنولوجية طلاب الثانوية العامة بنسبة 20 %، وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات أو ما يعادلها، وخريجى المعاهد المتوسطة بنسبة 80 % من إجمالي عدد المقبولين، ولجميع المتقدمين اختبارات قبول.

وتقدم الجامعات الجديدة برامج دراسية تخدم الصناعات المحلية بكل منطقة جغرافية، ومنها: الصناعات المعدنية، والخشبية، والهندسية، والإلكترونية، والكهربية، وصناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية، والورق ومنتجاته والطباعة والنشر، والكيماويات، ومواد البناء والخزف والحراريات، واستغلال المناجم والمحاجر.

الجدير بالذكر الجامعات التكنولوجية قد تم إنشاؤها وفقًا لقانون رقم 72 لسنة 2019؛ بهدف إمداد سوق العمل الداخلى والخارجى بالفنيين المدربين والمؤهلين، ورفع مستوى خريجى التعليم الفني.

وتمنح الجامعات التكنولوجيا الدرجات العلمية الآتية: -

"الدبلوم العالي المهني، والبكالوريوس المهنى، والماجستير المهنى، والدكتوراة المهنية" في التكنولوجيا فى التخصص، كما يحدد المجلس الأعلى للجامعات بناء على عرض المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي متطلبات الدراسة لكل درجة علمية، وكافة الأمور المتعلقة بالدراسة.