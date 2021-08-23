6ـ الحجز بماكينات التذاكر المحمولة بالقطارات ودفاتر المتحصلات الموجودة مع الكمسارية داخل القطارات وعلى مداخل المحطات.

5ـ الحجز عن طريق الموقع الإلكترونى للهيئة وموقع الحكومة على شبكة الإنترنت.

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” فى 6 معلومات كل ما تريد معرفته عن وسائل حجز تذاكر القطارات والمنافذ المتاحة للجمهور سواء التقليدية أو عبر الإنترنت، وذلك خلال التقرير التالى:

شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف وسائل حجز تذاكر القطارات والمنافذ المتاحة للجمهور "التقليدية أو عبر الإنترنت" والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية