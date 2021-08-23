شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف وسائل حجز تذاكر القطارات والمنافذ المتاحة للجمهور "التقليدية أو عبر الإنترنت" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” فى 6 معلومات كل ما تريد معرفته عن وسائل حجز تذاكر القطارات والمنافذ المتاحة للجمهور سواء التقليدية أو عبر الإنترنت، وذلك خلال التقرير التالى:
1ـ شبابيك حجز التذاكر بالمحطات وعددها 196 شباكا مكيفا و97 شباكا مميزا .
2ـ مكاتب الحجز الخارجية وعددها 33 مكتبا موزعة بالهيئات القضائية والنوادى والجامعات.
3ـ الحجز عن طريق تطبيق الهاتف المحمول .
4ـ حجز التذاكر بواسطة ماكينة صرف التذاكر الذاتية TVM الموجودة بمحطات (القاهرة – بنها- - سيدى جابر- الاسكندرية – الجيزة – المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- الاقصر- اسوان- نادى6 أكتوبر ).
5ـ الحجز عن طريق الموقع الإلكترونى للهيئة وموقع الحكومة على شبكة الإنترنت.
6ـ الحجز بماكينات التذاكر المحمولة بالقطارات ودفاتر المتحصلات الموجودة مع الكمسارية داخل القطارات وعلى مداخل المحطات.