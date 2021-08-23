شكرا لقرائتكم خبر عن احذر الطائرات الورقية.. تصيب بصعق كهربائى بالقرب من خطوط الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” لقرائه كل ما يريدون معرفته عن مخاطر استخدام الطيارات الورقية بالقرب أبراج وخطوط نقل الكهرباء، والغرامات التى تطبق فى حالة استخدامها فى مناطق تحتوي على مهمات كهرباء شديدة الخطورة ، وهى كالآتي:

1-- تمثل خطرا أكثر على المواطنين فى حالة استخدامها بالقرب من خطوط الكهرباء.

2- استخدامها بالقرب من أبراج الضغط العالى يؤدى الى تشابكها وبالتالي قد يصاب المواطن بصعق كهربائى.

3- الطائرات الورقية ليست خطرا على المواطنين فقط بل لها أيضا أضرار على الشبكة.

4-بسبب الطائرات الورقية تلقت شركات توزيع الكهرباء شكاوى بسبب أعطال نتيجة تشابك الطائرة مع خطوط الكهرباء.

5- لذلك أصدرت بعض المحافظات قرارات بحظر استخدام الطائرات الورقية وتوقيع غرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه.

7- ينصح بضرورة منع الأبناء من استخدام الطائرات الورقية أعلى الأسطح و بالقرب من خطوط الكهرباء حفاظا على ارواح اولادنا.