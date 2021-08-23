شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. 10 عادات خاطئة تتسبب فى رفع فاتورة استهلاك الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر
و فيما يلي بعض العادات التي يجب التوقف عنها :
1- إنارة اللمبات طوال اليوم وعدم الاستفادة من ضوء الشمس.
2-ترك المصابيح فى الغرف الخالية وعدم غلقها.
3- استخدام اللمبات العادية "الصفراء" وعدم استبدالها بلمبات ليد.
4- تشغيل غسالة الملابس أكثر من مرة بكميات قليلة يجعلها تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء.
5- ترك السخان مفتوحًا بصفة مستمرة طوال اليوم؛ لأن الحرارة تفقد بالإشعاع؛ فتخفض درجة حرارة المياه وبالتالى يستمر السخان فى العمل أى يستهلك كهرباء أكثر.
6- تكرار فتح باب الثلاجة أكثر من مرة دون داع.
7- عدن ترتيب الأطعمة بالديب فريزر يجعله يستهلك كهرباء أكثر.
8- عدم غلق التليفزيون عند الانتهاء من الاستخدام و فصل التغذية الكهربائية من الفيشة وليس باستخدام الريموت.
9-عدم فصل التغذية الكهربائية عن الريسيفر و الكمبيوتر والشاشة والراديو والكاسيت عند الانتهاء من الاستخدام بفصل الفيشة من المنبع.
10- تشغيل التكييف على درجة حرارة أقل من درجة حرارة 24.