شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. 10 عادات خاطئة تتسبب فى رفع فاتورة استهلاك الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” بعض العادات الخاطئة التي يتبعها بعض المواطنين أثناء التعامل مع الأجهزة الكهربائية مما يجعلهم يصطدمون بقيمة فواتير مرتفعة للغاية خاصة بعد تطبيق الاسعار الجديدة على فاتورة الكهرباء منذ 1 يوليو وفقا لخطة رفع الدعم التى أعلنت عنها الوزارة العام الماضي و تنتهى فى يوليو 2025.

و فيما يلي بعض العادات التي يجب التوقف عنها :

1- إنارة اللمبات طوال اليوم وعدم الاستفادة من ضوء الشمس.

2-ترك المصابيح فى الغرف الخالية وعدم غلقها.

3- استخدام اللمبات العادية "الصفراء" وعدم استبدالها بلمبات ليد.

4- تشغيل غسالة الملابس أكثر من مرة بكميات قليلة يجعلها تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء.

5- ترك السخان مفتوحًا بصفة مستمرة طوال اليوم؛ لأن الحرارة تفقد بالإشعاع؛ فتخفض درجة حرارة المياه وبالتالى يستمر السخان فى العمل أى يستهلك كهرباء أكثر.

6- تكرار فتح باب الثلاجة أكثر من مرة دون داع.

7- عدن ترتيب الأطعمة بالديب فريزر يجعله يستهلك كهرباء أكثر.

8- عدم غلق التليفزيون عند الانتهاء من الاستخدام و فصل التغذية الكهربائية من الفيشة وليس باستخدام الريموت.

9-عدم فصل التغذية الكهربائية عن الريسيفر و الكمبيوتر والشاشة والراديو والكاسيت عند الانتهاء من الاستخدام بفصل الفيشة من المنبع.

10- تشغيل التكييف على درجة حرارة أقل من درجة حرارة 24.