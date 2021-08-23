شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تواصل استقبال تظلمات نتيجة الثانوية العامة.. وتؤكد: يتم فحصها بدقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استقبال تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتيجة الامتحانات لليوم الثالث على التوالى إلكترونيا، حيث أكدت الوزارة أن التظلم متاح لجميع الطلاب بكل فئاتهم" ناجح ـ دور ثان ـ راسب" لافتة إلى أن جميع الطلبات سيتم فحصها بشكل دقيق وأى طالب يثبت أحقيته فى درجات سيتحصل عليها.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات وتعليمات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021، منها

عدم ســداد أية رســـوم ( التظلـــــم مجانــــي ) ولا توجـــد قيــود على عــدد المـــواد المتــظلم منـــها، ومدة التظلـــم إسبـــوع يبــدأ من السبــــت 21-08-2021 م وحتي الخميـــس 26-08-2021 م، ويتــم تحديـــد ( المــــادة أو المــــــواد ) المتظـــلم منهـــا.

وأوضحت الوزارة، أنه لا يجــوز التسجيــــل أكثــــر من مــــــرة أو التعديـــــل بعد إنتــــــهاء عمليــــــة التسجيــــــل، مع ضرورة متابعــة الموقع بعد التسجيــل للإطــلاع على نتيجــــة طلب التظــــلم.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت رابط تقديم تظلمات الثانوية العامة، وذلك عبر الرابط التالي:https://tazalom.emis.gov.eg

وأكدت الوزارة في بيان لها: تم الإعلان عن الرابط الإلكترونى لقبول طلبات إعادة فحص أوراق الإجابة لطلاب الثانوية العامة مجانًا ويستمر قبول الطلبات لمدة أسبوع ويتم إرسال نتائج الفحص حتى يوم ١٣ سبتمبر القادم،

وأوضحت الوزارة أن الفحص يتضمن تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها إلى الطالب ويعاد تصحيحها يدويًا إذا تطلب الأمر.

وسوف يتسلم الطالب نتيجة الفحص إلكترونيًا موضحًا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها وكذلك نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.

