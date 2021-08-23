شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أول طريق أخضر بمحمية وادى الحيتان بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة البيئة فى إقامة أول طريق أخضر داخل موقع بالقائمة الخضراء وموقع تراث طبيعي عالمي بمحمية وادى الحيتان بمحافظة الفيوم وذلك فى إطار خطة الوزارة لتطوير المحميات الطبيعية وإدارتها وفق النظم العالمية لتحقيق الحفاظ على الموارد الطبيعية مع تعظيم فرص التنمية الاقتصادية والترفيهية والاجتماعية بالإضافة إلى توفير تجربة متميزة و ممتعة لزوار المحمية بما يساهم فى الترويج للسياحة البيئية فى مصر .

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم تفاصيل الطريق.

1- طريق وادى الحيتان يمتد بطول 34 كم.

2- يعتمد إنشاؤه على طريقة جديدة لإعادة التدوير واستخدام مستحلبات خاصة لخلطها بالتربة وتمهيد الطريق بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة لإعادة التدوير واستخدام الأساليب البيئية التى تهتم بالحد من الانبعاثات الحرارية وكذلك تقليل الضوضاء مع الحفاظ علي اللون الطبيعي للتربة.

3- هذا الطريق يعد أيقونة للاستخدام الأمثل لإعادة التدوير وبناء الطرق الخضراء نظرا لما يعود للبيئة من فوائد ومنها الحفاظ على الموارد بإعادة التدوير لنفس مواد الطرق وتوفير المواد الخام، لأنه يتم خلط التربة الموجودة بالمستحلبات الخاصة بالشركة المنفذة دون الحاجة إلى زيادة المادة الخام .

4- تقليل الانبعاثات الحرارية والضوضاء .

5- نشر ثقافة استخدام الطرق الخضراء وأن حماية البيئة لا تتعارض مع التنمية بل تتكامل معها .

6- ما تشهده المحميات الطبيعية من تطوير بداية انطلاق حقيقية للوعى بأهمية رأس المال الطبيعي والمتمثل في محمياتنا الطبيعية و اهمية دور الشباب والمجتمع و شركاء العمل البيئى فى حماية البيئة و التنوع البيولوجي لنا و للأجيال القادمة .

7- تم إدراج موقع وادى الحيتان عام 2018 في القائمة الخضراء IUCN للمناطق المحمية ، و الذى يعد معيار عالمي لأفضل الممارسات التي توفر شهادة للمناطق التي تدار بفعالية وكفاءة وتظهر الحوكمة الرشيدة والتصميم والتخطيط السليمين والإدارة الفعالة ونتائج الحفظ الإيجابية.