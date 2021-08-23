شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة إحلال السيارات: تسليم 300 سيارة ميكروباص خلال الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد عبد الرازق المتحدث باسم مبادرة إحلال وتجديد السيارات المتقادمة إنه يتم التواصل مع المستفيدين بشكل مستمر لمتابعتهم أثناء انتظار التسليم، مشيرا إلى أن المبادرة قائمة على شركات القطاع الخاص والإنتاج المحلى، مضيفا أن المبادرة قد تسلمت 31 ألف طلب مكتمل الشروط وتم تسليم 4200 سيارة.

وتابع المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات خلال مداخلة هاتفية فى برنامج من مصر المذاع على قناة cbc الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل أن السبب فى تأخير استلام عدد من السيارات هو نقص قطعة هى وحدة التحكم الإلكترونية والتى تنتج فى مصانع خاصة وقد قل إنتاجها عالميا ما عمل على قلة التوريد إلى الدول ومنها مصر فالتوريد قل ولم يتوقف وهو تباطؤ إنتاج الشركات قليلا اثر على قوائم الانتظار، مؤكدا على أنه ليس العشر ماركات من السيارات متأثر بهذا الأمر والهدف من هذا التوضيح هى الشفافية.

وواصل عبد الرازق قائلا أنه تم البدء فى عملية تسليم الميكروباص قبل يومين وسيتم تسليم 300 سيارة ميكروباص خلال الشهر المقبل وليس هناك مشكلة وحدة التحكم الإلكترونية.