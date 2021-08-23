أخبار مصر

إزاى تفصل نفسك من بطاقة تموين الأسرة وتستخرج أخرى جديدة من بوابة مصر الرقمية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تفصل نفسك من بطاقة تموين الأسرة وتستخرج أخرى جديدة من بوابة مصر الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إتاحة العديد من الخدمات لأصحاب بطاقات التموين إلكترونيا من خلال موقع دعم مصر أو من خلال بوابة مصر الرقمية، حيث يستطيع المواطن المقيد على بطاقة تموين أسرته الفصل واستخراج بطاقة تموين بمفرده دون الحاجة إلى الذهاب لمكاتب التموين.

 

ففى حالة الفصل من بطاقة تموين الأسرة يستطيع المواطن الدخول على موقع" دعم مصر".

- بمجرد الدخول على الموقع يظهر على يمين الصفحة "خدمات تموينية للمواطنين".

ـ يتم الضغط على خدمة "فصل اجتماعى من بطاقة لأخرى" واختيار هذه الخدمة.

ـ يتم متابعة التعليمات وكتابة بيانات صاحب الطلب.

 

وبالنسبه لإجراء الفصل الاجتماعىُ من موقع مصر الرقمية

 

التسجيل الدخول برقم الهاتف والباسورد

 

الضغط على أيقونة التموين واختار فصل اجتماعي

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا