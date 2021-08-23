شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تفصل نفسك من بطاقة تموين الأسرة وتستخرج أخرى جديدة من بوابة مصر الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إتاحة العديد من الخدمات لأصحاب بطاقات التموين إلكترونيا من خلال موقع دعم مصر أو من خلال بوابة مصر الرقمية، حيث يستطيع المواطن المقيد على بطاقة تموين أسرته الفصل واستخراج بطاقة تموين بمفرده دون الحاجة إلى الذهاب لمكاتب التموين.

ففى حالة الفصل من بطاقة تموين الأسرة يستطيع المواطن الدخول على موقع" دعم مصر".

- بمجرد الدخول على الموقع يظهر على يمين الصفحة "خدمات تموينية للمواطنين".

ـ يتم الضغط على خدمة "فصل اجتماعى من بطاقة لأخرى" واختيار هذه الخدمة.

ـ يتم متابعة التعليمات وكتابة بيانات صاحب الطلب.

وبالنسبه لإجراء الفصل الاجتماعىُ من موقع مصر الرقمية

التسجيل الدخول برقم الهاتف والباسورد

الضغط على أيقونة التموين واختار فصل اجتماعي