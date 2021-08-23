خطة حكومية لتطوير السياحة البيئية فى مصر.. اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - وضعت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، برنامج متكاملا لتطوير قطاع السياحة اتفاقا والرؤية التنموية، وتفعيل استراتيجية التحرك لبلوغ مستهدفات الخطة، وفي إطار مواصلة جهود الدولة في دعم القطاع لتجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وتأتي تقديرات الخطة الواردة، في ضوء الاسترشاد بتوقعات زوال الجائحة مع بداية تعافي قطاع السياحة العالمية خلال النصف الأول من عام 21/22 وخاصة مع ظهور الأمصال الفعالة للوقاية من الفيروس، ومع الاتجاه الدولي نحو الإزالة التدريجية لقيود الطيران الدولي، وعودة استئناف الرحلات الروسية لكافة المقاصد السياحية المصرية.

ويأتي في مقدمة الخطة المتكاملة لتطوير قطاع السياحة خلال العام المالي الجاري وفقا لما تضمنته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) محور " السياحة البيئية" ويهدف إلى تنشيط السياحة الخضراء في إطار منظومة الاستدامة البيئية من خلال :

1- تحفيز إقامة الفنادق المتوافقة مع البيئة ( الفندق البيئي Ecolodge )، على غرار التجارب الناجحة في منتجعات واحة سيوة ومرسى علم بالبحر الأحمر ، ودهب بخليج العقبة.

2- متابعة التزام الشركات والمنشآت بالضوابط البيئية كشرط أساسي لحصولها على شهادات الصلاحية البيئية ولمواصلة العمل.