شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: 30 ألف طالب زاروا موقع تنسيق الجامعات حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن حملات التطعيم بلقاحات كورونا للعاملين بالجامعات تجرى على قدم وساق وهناك تعاون مع المستشفيات الجامعية لتسجيل العاملين بالجامعات للحصول على لقاح كورونا.

وتابع الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع على قناة cbc والذى يقدمه الاعلامى عمرو خليل، لدينا قواعد بيانات بأعضاء هيئة التدريس والطلاب لتلقى لقاحات كورونا .

وفى سياق مختلف، قال عبد الغفار، هناك حوالي 30 ألف طالب دخلوا على موقع التنسيق حتى الآن، مشيرا الى أن موقع التنسيق متاح 24 ساعة ويمكن للطالب الدخول عليه من الكمبيوتر الشخصي الخاص به.