شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تسمح للاجئين المنتهية صلاحية وثائقهم بالتسجيل فى المدارس المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة سمحت للعام الثانى على التوالى للاجئين وطالبى اللجوء الذين انتهت صلاحية وثائقهم بالتسجيل فى نظام التعليم العام، موضحا أن مصر تمكن الطلاب القادمين من سوريا واليمين والسودان وجنوب السودان من الحصول على فرصة تعليم متساوية مع زملائهم المصريين.

كان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وافق فى وقت سابق على استمرار معاملة الطلاب السوريين والطلاب اليمنيين معاملة الطلاب المصريين خلال العام الدراسى 2020/2021.

وأكدت الوزارة أن معاملة الطالب السورى واليمنى كالمصريين تشمل النقاط التالية:-

الالتحاق بالمدارس الحكومية عربى

الإعفاء من دفع تكاليف التعليم المقررة على الطلاب الوافدين

دفع الرسوم المقررة للطلاب المصريين

إتاحة الدخول للمدارس الخاصة

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على القيام بدورها تجاه الأشقاء العرب.

وقالت مصادر مسئولة، إن المقصود من القرار هو حصول الطلاب السوريين واليمين على نفس الخدمات التى تقدم للطلاب المصريين وتسهيل إجراءات دخولهم المدارس الحكومية المصرية.

كان الطلاب السوريون يعانون صعوبة فى الالتحاق بالمدارس المصرية، بسبب بطء إجراءات استخراج أوراق الإقامة وتجديدها كل عام، والتى تطول لفترة زمنية كبيرة، ما يؤدى إلى عدم تمكُّنهم من الحصول على التعليم، فأصدر وزارة التربية والتعليم عام 2012، 2013، قرارا بمعاملة الطلاب السوريين واليمنيين نفس معاملة الطلاب المصريين، على أن يتم تجديدها سنوياً.