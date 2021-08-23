شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مكافحة كورونا: نتوقع موجة رابعة فى سبتمبر بحدة أقل من الموجات السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أكرم عبدالباري عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، إننا نشهد تزايدا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا ، متوقعا بدء ذروة الموجة الرابعة بنهاية شهر سبتمبر وبداية أكتوبر المقبلين.

وتابع عضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع على قناة cbc والذى يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه متوقع أن تكون الموجة المقبلة لفيروس كورونا أقل حدة من الموجات السابقة ، مضيفا أن الدولة المصرية قد تمكنت من توفير لقاحات فيروس كورونا لكافة المواطنين وندعو الجميع للتسجيل لتلقى اللقاح .

وأضاف قائلا: " لوحظ أن هناك زيادة في الأعراض المعوية لفيروس كورونا ، مشيرا إلى أن مرضى الضغط والقلب يجب عليهم أن يتلقوا لقاحات كورونا" .