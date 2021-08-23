شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. متحدث الحكومة: التطعيم ضد كورونا إلزامى لكل من هم فوق 18 عاما بالمدارس والجامعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:
التموين: ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون لـ 3075 محلا حتى الآن
متحدث الحكومة: التطعيم ضد كورونا إلزامى لكل من هم فوق 18 عاما بالمدارس والجامعات
الأوقاف تعلن عن مسابقة للإيفاد الدائم للأئمة خارج مصر.. اعرف الشروط
الهجرة تطالب متلقي لقاح كورونا غير معتمد بالدول المسافرين لها بالتسجيل لديها
"التموين" تقرر مد الأوكازيون الصيفى 2021 حتى 15 سبتمبر المقبل
إيفاد 7 أئمة من وزارة الأوقاف للعمل بالبرازيل وفنزويلا وكينيا وتنزانيا
"القابضة للكهرباء": لا يوجد إعلان تعينات بالشركة وشركاتها التابعة حاليا
تسليم 425 أسرة من عزبة أبوقرن بمصر القديمة وحدات مفروشة بالسلام
وزير الزراعة يفتتح أعمال تطوير معمل تحليل التربة بهيئة التعمير والتنمية
التعليم: 15604 طلاب بالدبلومات الفنية أدوا امتحان الدور الثانى دون مشكلات
وزيرة الهجرة تكرم السفير الأرمينى تقديرا لجهوده بمبادرة "إحنا المصريين الأرمن"