شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء أكثر من 14 ألف فصل جديد.. خفض الكثافة الطلابية بقرى "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتضمن مبادرة حياة كريمة، خطط للارتقاء بوعى المواطن واستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى، لتشمل مشروعات لمواجهة الكثافة الطلابية وإحياء وتعزيز الهوية المصرية ومجابهة التعصب، ونشر التنوير وتطوير الوعى الجمعى والاهتمام بالنشء لخلق جيل قادر على استكمال بناء الوطن.

ويأتي تطوير القطاع التعليمى، على رأس أولويات بناء الانسان المصري من ضمن المستهدفات الرئيسية لمبادرة تطوير قرى" حياة كريمة"، وتستهدف الخطة المدرجة العمل على تقليل الكثافة الطلابية والعمل على إتاحة الخدمات التعليمية فى المناطق المحرومة، وتصل مخصصات "حياة كريمة في خطة عام 2022/21، لتبلغ 200 مليار جنيه منها 4,4 مليار جنيه للتعليم.

ونرصد تفاصيل المستهدفات التي تعمل عليها الحكومة في هذا الإطار، للمرحلة الحالية:

-إنشاء أكثر من 14 ألف فصل جديد.

- صيانة ورفع كفاءة 25% من المدارس القائمة بواقع أكثر من 1250 مبنى مدرسيا قائما.

-العمل على حل مشكلات زيادة معدلات الكثافات داخل الفصول وتعدد الفترات الدراسية.

-العمل على خدمة المناطق المحرومة من الخدمات التعليمية بإنشاء 93 مدرسة .

-زيادة نسبة استيعاب رياض الأطفال، بإقامة المزيد من الحضانات وتوفيرها للأطفال الاقل من أربع أو خمس سنوات.

- يستهدف إنشاء 5.5 ألف فصل دراسي في 413 قرية بالصعيد.



وحسب تأكيد وزارة التنمية المحلية، مسبقا فإن مشروعات التعليم تحتل الصدارة فى إجمالى المشروعات التى دخلت حيز التنفيذ (387 مشروعا جارى منها 189 مشروعا جديدا و198 مشروع استكمال ) ،وتضمنت المرحلة الأولى تنفيذ 628 مشروع من الخطة الاستثمارية، جاء فيها لصالح القطاع التعليمى، إنشاء 1534 فصل تعليمي جديد يستوعب 44 ألف تلميذ .