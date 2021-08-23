شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية: نتوقع استيعاب 60 ألف طالب خلال العام القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد حلمى الغر، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن كل كلية حكومية سوف تنشأ كلية أهلية تنفق على نفسها وما يفيض منها تنفقه على الجامعة الحكومية، وتابع:"نحسن الأماكن ونرفع رواتب أعضاء هيئة التدريس"، مشيراً إلى أن الجامعات الأهلية سوف تبدأ العمل العام الدراسى المقبل والذى يليه.

وأضاف "الغر"، خلال حواره مع الإعلامية جاسمين طه زكى، ببرنامج "مساء دى أم سى"، المذاع عبر قناة "DMC"، أنه مع دخول الـ14 جامعة أهلية خلال العام المقبل والذى يليه سوف تتغير خريطة المصروفات في الجامعات الخاصة.

ولفت "الغر"، إلى أن العام الماضى استوعبت الجامعات الخاصة والأهلية 40 ألف طالب ، وتابع:"وفى هذا العام سيكون لدينا القدرة على استيعاب 60 ألف طالب.. أتوقع أن تشهد الكليات الأهلية والخاصة إقبال كبيراً".