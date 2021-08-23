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شكرا لقرائتكم خبر عن مد فترة الأوكازيون الصيفى 2021 ونصائح للمستهلكين.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مد فترة الأوكازيون الصيفى 2021، حتى 15 سبتمبر المقبل، بدلا من 2 سبتمبر، حيث بدأ الأوكازيون الصيفى يوم 2 أغسطس بناء على قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، ببدء الأوكازيون لمدة شهر من 2 أغسطس حتى 2 سبتمبر.
وفى هذا السياق، يستعرض ”الخليج 365” لجمهور القراء أبرز المعلومات عن الأوكازيون الصيفى 2021:
مد فترة الأوكازيون الصيفى 2021 ونصائح للمستهلكين
الأوكازيون الصيفى 2021
- بدأ فى 2 أغسطس وموعد إغلاقه 2 سبتمبر
- وزارة التموين قررت مد فترته حتى 15 سبتمبر
- 3075 محلا تشارك فى الأوكازيون حتى الآن
- 70% نسبة التخفيضات لبعض المنتجات
- التخفيضات تتم وفقًا لرغبة أصحاب المحلات
مديريات التموين والأجهزة الرقابية تواصل:
- حملات التأكد من تخفيضات الأسعار
- التأكد من الحصول على التصاريح
- كشف العروض الوهمية منعا لخداع المواطنين
- تم تحرير 455 مخالفة منذ بداية الأوكازيون
الأوكازيون الصيفى 2021 ودور الجهات الرقابية
نصائح للمستهلكين:
- الشراء من الأماكن المرخصة
- الابتعاد عن الأماكن مجهولة المصدر
- الالتزام بفترة الاستبدال وفقا للقانون حفاظا على الحقوق
نصائح للمستهلكين فى الأوكازيون الصيفى 2021
- التأكد من جودة المنتجات قبل الشراء
- الإبلاغ عن المحلات فى حالات الشكوى
- عدم التعامل مع الباعة الجائلين
- الحصول على فواتير السلع بعد شرائها
- يجب أن تتضمن الفواتير ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعده