شكرا لقرائتكم خبر عن مد فترة الأوكازيون الصيفى 2021 ونصائح للمستهلكين.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مد فترة الأوكازيون الصيفى 2021، حتى 15 سبتمبر المقبل، بدلا من 2 سبتمبر، حيث بدأ الأوكازيون الصيفى يوم 2 أغسطس بناء على قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، ببدء الأوكازيون لمدة شهر من 2 أغسطس حتى 2 سبتمبر.

وفى هذا السياق، يستعرض ”الخليج 365” لجمهور القراء أبرز المعلومات عن الأوكازيون الصيفى 2021:



مد فترة الأوكازيون الصيفى 2021 ونصائح للمستهلكين



الأوكازيون الصيفى 2021

- بدأ فى 2 أغسطس وموعد إغلاقه 2 سبتمبر

- وزارة التموين قررت مد فترته حتى 15 سبتمبر

- 3075 محلا تشارك فى الأوكازيون حتى الآن

- 70% نسبة التخفيضات لبعض المنتجات

- التخفيضات تتم وفقًا لرغبة أصحاب المحلات

مديريات التموين والأجهزة الرقابية تواصل:

- حملات التأكد من تخفيضات الأسعار

- التأكد من الحصول على التصاريح

- كشف العروض الوهمية منعا لخداع المواطنين

- تم تحرير 455 مخالفة منذ بداية الأوكازيون



الأوكازيون الصيفى 2021 ودور الجهات الرقابية

نصائح للمستهلكين:

- الشراء من الأماكن المرخصة

- الابتعاد عن الأماكن مجهولة المصدر

- الالتزام بفترة الاستبدال وفقا للقانون حفاظا على الحقوق



نصائح للمستهلكين فى الأوكازيون الصيفى 2021

- التأكد من جودة المنتجات قبل الشراء

- الإبلاغ عن المحلات فى حالات الشكوى

- عدم التعامل مع الباعة الجائلين

- الحصول على فواتير السلع بعد شرائها

- يجب أن تتضمن الفواتير ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعده