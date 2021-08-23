النيابة تطلب تقرير المعمل الجنائي حول إصابة فتاة بحادث تصادم في جسر السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت النيابة العامة، بسرعة إرسال تحريات المباحث حول واقعة إصابة فتاة "لاعبة كرة يد" بأحد الأندية، خلال عبورها الطريق في منطقة جسر السويس، ما أدى إلى إصابتها بعدة كدمات وجروح بالغة، وتم على إثرها نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج.

كما أمرت النيابة أيضًا بإرسال تقرير المعمل الجنائي لقائد السيارة للتأكد من كونه متعاطي مخدرات من عدمه.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي عن اصطدام سيارة لفتاة في منطقة جسر السويس، ثبت من معاينة المباحث الأولية أن الحادث وقع بسبب سرعة قائد السيارة التي أدت إلى صدم الفتاة وإصابتها.

على الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وتم نقل الفتاة إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما تم التحفظ على قائد السيارة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق.