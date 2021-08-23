شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: رئيس وزراء بريطانيا سيطلب تأجيل الانسحاب من أفغانستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون سيطلب تأجيل الانسحاب من أفغانستان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه سيجتمع مع قادة مجموعة الدول السبعة، بعد غد الثلاثاء؛ لعقد "محادثات عاجلة بشأن الوضع في أفغانستان".

وقال جونسون - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" اليوم الأحد "إنه من المهم أن يعمل المجتمع الدولي معًا لضمان إتمام عمليات إجلاء آمنة، والحيلولة دون وقوع أزمة إنسانية، ودعم الشعب الأفغاني من أجل تأمين المكاسب التي تحققت هناك خلال الـ 20 عامًا الماضية".

يذكر أن حركة طالبان كانت قد سيطرت على معظم أنحاء أفغانستان خلال عشرة أيام فقط، ودخلت كابول يوم /الأحد/ الماضي بعد هروب الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى طاجيكستان، وذلك تزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.