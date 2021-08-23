شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون لـ 3075 محلا حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد عبد المنعم خليل، القائم بأعمال رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين ان عدد المحلات التجارية التى شاركت فى الاوكازيون الصيفى 2021، بلغت حتى الان 3075 محلًا تجاريا ، وتنوعت ما بين محال الملابس، والادوات المنزلية، والأحذية، كما تم تحرير 514 محضر عدم إعلان، والعمل بدون تصريح فى الأوكازيون، وأوكازيون وهمى.
وكان الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية قد قرر مد فتره التصفية الموسمية الثانية لعام 2021 "الأوكازيون الصيفى " الى 15 سبتمبر لافتا الى أن الهدف من مد الاوكازيون ك أتاحه الفرصة امام المواطنين لشراءاحتياجاتهم والاستفادة من التخفيضات التي تصل في البعض منها الي 50 % كما إن الاوكازيون يساهم في تنشيط التجارة الداخلية
ونص القرار على استمرار المحلات المشاركة في عرض ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفيات مقترناً به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق للتصفية.
وقال أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي، أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، شدد على استمرار تكثيف الرقابة للتأكد من جوده السلع المعروضة، وكذلك وضع سعرين مع التنسيق الكامل بين الأجهزة الرقابية بالوزارة، ومديريات التموين للتأكد من التخفيضات الموجودة والالتزام بها..