شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون لـ 3075 محلا حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد المنعم خليل، القائم بأعمال رئيس قطاع التجارة ‏الداخلية بوزارة التموين ان عدد المحلات التجارية التى شاركت فى الاوكازيون الصيفى 2021، بلغت حتى الان 3075 محلًا تجاريا ، وتنوعت ما بين محال الملابس، والادوات المنزلية، والأحذية‏، كما تم تحرير 514 محضر عدم إعلان، والعمل بدون تصريح فى ‏الأوكازيون، وأوكازيون وهمى.

وكان الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة ‏الداخلية قد قرر مد فتره التصفية الموسمية الثانية لعام 2021 "الأوكازيون الصيفى " الى ‏‏15 سبتمبر لافتا الى أن الهدف من مد الاوكازيون ك أتاحه الفرصة امام ‏المواطنين لشراءاحتياجاتهم والاستفادة من التخفيضات التي تصل في البعض ‏منها الي 50 % كما إن الاوكازيون يساهم في تنشيط التجارة الداخلية ‏

ونص القرار على استمرار المحلات المشاركة في ‏عرض ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفيات مقترناً به بيان الثمن الفعلي ‏الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق للتصفية.

وقال أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي، أن ‏الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، شدد على استمرار تكثيف الرقابة للتأكد من جوده السلع المعروضة، وكذلك وضع ‏سعرين مع التنسيق الكامل بين الأجهزة الرقابية بالوزارة، ومديريات ‏التموين للتأكد من التخفيضات الموجودة والالتزام بها.‏.‏